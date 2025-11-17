eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay fällt am Montagabend

Kursverlauf

Die Aktie von eBay gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von eBay gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 82,60 USD abwärts.

Die eBay-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 82,60 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte eBay-Aktie bei 82,51 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 83,20 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 545.451 eBay-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 101,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 18,34 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,73 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 28,90 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Am 29.10.2025 äußerte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 2,87 Mrd. USD gegenüber 2,59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,45 USD je eBay-Aktie belaufen.

