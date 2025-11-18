DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.552 -0,7%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,99 +1,5%Gold4.075 +0,7%
Aktienkurs aktuell

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend im Minusbereich

18.11.25 20:23 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 81,81 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
70,29 EUR -2,08 EUR -2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 81,81 USD ab. In der Spitze fiel die eBay-Aktie bis auf 81,48 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,04 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 429.154 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 23,64 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 58,73 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Am 29.10.2025 hat eBay die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,87 Mrd. USD – ein Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2,59 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.

Analysen zu eBay Inc.

DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay BuyAegis Capital
24.04.2019eBay BuyThe Benchmark Company
30.01.2019eBay BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
22.10.2018eBay NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
19.10.2018eBay NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
12.01.2018eBay verkaufenMorgan Stanley
19.10.2017eBay UnderweightMorgan Stanley
08.08.2017eBay UnderperformMizuho
21.07.2017eBay UnderweightMorgan Stanley

