eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 81,81 USD ab.

Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 81,81 USD ab. In der Spitze fiel die eBay-Aktie bis auf 81,48 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,04 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 429.154 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 23,64 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 58,73 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Am 29.10.2025 hat eBay die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,87 Mrd. USD – ein Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2,59 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

