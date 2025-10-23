eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von eBay gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 94,39 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 94,39 USD. Das bisherige Tagestief markierte eBay-Aktie bei 94,19 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,19 USD. Bisher wurden via NASDAQ 88.919 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,16 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,40 USD am 01.11.2024. Mit Abgaben von 40,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte eBay am 30.07.2025 vor. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat eBay mit einem Umsatz von insgesamt 2,74 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,20 Prozent gesteigert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 5,46 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison