eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken eBay am Donnerstagabend ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von eBay. Das Papier von eBay konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 95,71 USD.

Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 95,71 USD. Im Tageshoch stieg die eBay-Aktie bis auf 95,74 USD. Bei 95,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 502.982 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,68 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,07 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,74 Mrd. USD – ein Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2025 5,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

