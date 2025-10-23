DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.951 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,89 +2,4%Gold4.122 +0,7%
Aktie im Fokus

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken eBay am Donnerstagabend ins Plus

23.10.25 20:23 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken eBay am Donnerstagabend ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von eBay. Das Papier von eBay konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 95,71 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
82,35 EUR 0,71 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 95,71 USD. Im Tageshoch stieg die eBay-Aktie bis auf 95,74 USD. Bei 95,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 502.982 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,68 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,07 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,74 Mrd. USD – ein Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2025 5,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Analysen zu eBay Inc.

DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay BuyAegis Capital
24.04.2019eBay BuyThe Benchmark Company
30.01.2019eBay BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
22.10.2018eBay NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
19.10.2018eBay NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
12.01.2018eBay verkaufenMorgan Stanley
19.10.2017eBay UnderweightMorgan Stanley
08.08.2017eBay UnderperformMizuho
21.07.2017eBay UnderweightMorgan Stanley

