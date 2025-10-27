DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.609 +1,7%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.990 -2,2%
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gewinnt am Montagabend an Boden

27.10.25 20:23 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gewinnt am Montagabend an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 98,10 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
83,93 EUR 0,46 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von eBay konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 98,10 USD. Bei 98,22 USD erreichte die eBay-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 555.796 eBay-Aktien.

Am 16.08.2025 markierte das Papier bei 101,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 3,02 Prozent niedriger. Am 01.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,40 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 42,51 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,08 USD je Wertpapier.

Am 30.07.2025 äußerte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2,58 Mrd. USD umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2025 5,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

