eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend im Sinkflug

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von eBay. Das Papier von eBay gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 14,9 Prozent auf 84,72 USD abwärts.

Die eBay-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 14,9 Prozent auf 84,72 USD abwärts. Im Tief verlor die eBay-Aktie bis auf 83,71 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,09 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.988.941 eBay-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,15 USD. Dieser Kurs wurde am 16.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 19,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 56,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie.

Nachdem eBay seine Aktionäre 2024 mit 1,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.

Am 30.07.2025 hat eBay in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat eBay 2,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 5,45 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen