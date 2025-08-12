DAX24.221 +0,8%ESt505.390 +1,0%Top 10 Crypto16,93 +2,1%Dow44.714 +0,6%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1717 +0,4%Öl65,84 -0,4%Gold3.363 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 RENK RENK73 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Wall Street fester -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus
Sixt-Aktie knickt ein: Vorsteuergewinn von Sixt wächst nicht so stark wie gedacht Sixt-Aktie knickt ein: Vorsteuergewinn von Sixt wächst nicht so stark wie gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
So bewegt sich Eckert Ziegler

Eckert Ziegler Aktie News: Eckert Ziegler am Mittwochnachmittag tiefrot

13.08.25 16:09 Uhr
Eckert Ziegler Aktie News: Eckert Ziegler am Mittwochnachmittag tiefrot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Eckert Ziegler. Die Eckert Ziegler-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 65,0 Prozent auf 19,39 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eckert & Ziegler
19,40 EUR -36,05 EUR -65,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Eckert Ziegler-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 65,0 Prozent auf 19,39 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Eckert Ziegler-Aktie bis auf 18,46 EUR. Bei 18,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Eckert Ziegler-Aktie belief sich zuletzt auf 492.219 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eckert Ziegler-Aktie mit einem Kursplus von 259,72 Prozent wieder erreichen. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,06 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,82 Prozent.

Eckert Ziegler-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,500 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,00 EUR für die Eckert Ziegler-Aktie.

Am 08.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,56 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 80,61 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 77,76 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Eckert Ziegler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Eckert Ziegler-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Eckert Ziegler im Jahr 2025 2,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eckert Ziegler-Aktie

TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren eingefahren

Eckert & Ziegler-Aktie gibt dennoch ab: Jahresziele bestätigt

Eckert und Ziegler: Überproportionaler Ergebnisanstieg

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eckert Ziegler

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eckert Ziegler

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Eckert & Ziegler

Nachrichten zu Eckert & Ziegler

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Eckert & Ziegler

DatumRatingAnalyst
11.08.2025EckertZiegler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
21.05.2025EckertZiegler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.04.2025EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.02.2025EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
03.12.2024EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
01.04.2025EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.02.2025EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
03.12.2024EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.11.2024EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.11.2024EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025EckertZiegler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
21.05.2025EckertZiegler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.05.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik HaltenDZ BANK
29.03.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik HaltenDZ BANK
13.05.2020EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.11.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik VerkaufenDZ BANK
16.08.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik VerkaufenDZ BANK
15.06.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eckert & Ziegler nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen