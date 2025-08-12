Eckert Ziegler Aktie News: Eckert Ziegler am Mittwochnachmittag tiefrot

So bewegt sich Eckert Ziegler

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Eckert Ziegler. Die Eckert Ziegler-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 65,0 Prozent auf 19,39 EUR nach.

Die Eckert Ziegler-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 65,0 Prozent auf 19,39 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Eckert Ziegler-Aktie bis auf 18,46 EUR. Bei 18,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Eckert Ziegler-Aktie belief sich zuletzt auf 492.219 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eckert Ziegler-Aktie mit einem Kursplus von 259,72 Prozent wieder erreichen. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,06 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,82 Prozent.

Eckert Ziegler-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,500 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,00 EUR für die Eckert Ziegler-Aktie.

Am 08.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,56 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 80,61 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 77,76 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Eckert Ziegler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Eckert Ziegler-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Eckert Ziegler im Jahr 2025 2,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eckert Ziegler-Aktie

TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren eingefahren

Eckert & Ziegler-Aktie gibt dennoch ab: Jahresziele bestätigt

Eckert und Ziegler: Überproportionaler Ergebnisanstieg