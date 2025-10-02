Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Electronic Arts-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 201,41 USD ab.

Die Electronic Arts-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 201,41 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Electronic Arts-Aktie bis auf 201,28 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 201,52 USD. Von der Electronic Arts-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 215.573 Stück gehandelt.

Bei 203,75 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,16 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 42,79 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Electronic Arts-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,760 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,920 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 210,00 USD für die Electronic Arts-Aktie aus.

Am 29.07.2025 hat Electronic Arts die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie vermeldet. Electronic Arts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 03.11.2026.

Experten taxieren den Electronic Arts-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,29 USD je Aktie.

