Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Mit einem Wert von 201,01 USD bewegte sich die Electronic Arts-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr bei 201,01 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Electronic Arts-Aktie sogar auf 201,21 USD. Das Tagestief markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,91 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 200,91 USD. Bisher wurden via NASDAQ 80.807 Electronic Arts-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 203,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,36 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 115,22 USD fiel das Papier am 25.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 74,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,920 USD. Im Vorjahr hatte Electronic Arts 0,760 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 210,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Electronic Arts am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Electronic Arts 1,67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Electronic Arts Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Electronic Arts rechnen Experten am 03.11.2026.
Experten taxieren den Electronic Arts-Gewinn für das Jahr 2028 auf 10,12 USD je Aktie.
