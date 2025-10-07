DAX24.386 ±0,0%Est505.615 -0,2%MSCI World4.331 -0,5%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.783 -0,7%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1672 -0,3%Öl65,27 -0,4%Gold3.985 +0,6%
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts behauptet sich am Dienstagnachmittag

07.10.25 16:09 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts behauptet sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Electronic Arts zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Electronic Arts-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 200,47 USD.

Die Electronic Arts-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 200,47 USD. In der Spitze gewann die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,57 USD. Die Electronic Arts-Aktie gab in der Spitze bis auf 200,33 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 200,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 111.355 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 203,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 1,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2025 (115,22 USD). Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 73,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,760 USD an Electronic Arts-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,920 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 210,00 USD.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Electronic Arts im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electronic Arts 1,65 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Electronic Arts rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2030 auf 14,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2019Electronic Arts HoldDeutsche Bank AG
18.12.2017Electronic Arts NeutralBTIG Research
01.02.2017Electronic Arts NeutralMizuho
02.11.2016Electronic Arts NeutralMizuho
DatumRatingAnalyst
03.02.2012Electronic Arts sellDeutsche Bank Securities
06.06.2011Electronic Arts sellJyske Bank Group
14.12.2009Electronic Arts neues KurszielPiper Jaffray & Co.
11.12.2008Electronic Arts DowngradeBarclays Capital
03.11.2006Electronic Arts neues KurszielDeutsche Securities

