DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

08.09.25 16:10 Uhr

08.09.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 169,93 USD.

Electronic Arts Inc.
143,44 EUR -0,62 EUR -0,43%
Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Electronic Arts zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 169,93 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Electronic Arts-Aktie bisher bei 169,99 USD. Bei 169,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 37.463 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,90 USD erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,46 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 47,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,640 USD. Im Vorjahr erhielten Electronic Arts-Aktionäre 0,760 USD je Wertpapier.

Am 29.07.2025 hat Electronic Arts die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 1,04 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Electronic Arts 1,67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Electronic Arts wird am 28.10.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Electronic Arts rechnen Experten am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Electronic Arts-Aktie in Höhe von 8,26 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

