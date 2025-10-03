Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Freitagabend mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 200,76 USD.

Die Electronic Arts-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 200,76 USD. Der Kurs der Electronic Arts-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 200,61 USD nach. Mit einem Wert von 200,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 405.859 Electronic Arts-Aktien.

Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 203,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 1,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2025 (115,22 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 42,61 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,760 USD an Electronic Arts-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,920 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00 USD an.

Electronic Arts gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Electronic Arts am 28.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,12 USD je Electronic Arts-Aktie belaufen.

