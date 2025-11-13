DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.857 -2,4%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1637 +0,4%Öl62,99 +0,5%Gold4.164 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RWE 703712 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
So entwickelt sich Electronic Arts

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verbilligt sich am Donnerstagabend

13.11.25 20:23 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verbilligt sich am Donnerstagabend

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Electronic Arts-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 201,75 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
173,88 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Electronic Arts-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 201,75 USD. Die Electronic Arts-Aktie sank bis auf 201,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 201,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 205.389 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 203,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,99 Prozent. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Mit Abgaben von 42,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,920 USD. Im Vorjahr erhielten Electronic Arts-Aktionäre 0,760 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 210,00 USD je Electronic Arts-Aktie an.

Electronic Arts gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Electronic Arts in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Electronic Arts am 03.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Electronic Arts rechnen Experten am 02.02.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Electronic Arts-Gewinn in Höhe von 8,56 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Electronic Arts-Investment von vor 5 Jahren verdient

Ausblick: Electronic Arts gewährt Anlegern Blick in die Bücher

In eigener Sache

Übrigens: Electronic Arts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Electronic Arts

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Electronic Arts

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2019Electronic Arts HoldDeutsche Bank AG
18.12.2017Electronic Arts NeutralBTIG Research
01.02.2017Electronic Arts NeutralMizuho
02.11.2016Electronic Arts NeutralMizuho
DatumRatingAnalyst
03.02.2012Electronic Arts sellDeutsche Bank Securities
06.06.2011Electronic Arts sellJyske Bank Group
14.12.2009Electronic Arts neues KurszielPiper Jaffray & Co.
11.12.2008Electronic Arts DowngradeBarclays Capital
03.11.2006Electronic Arts neues KurszielDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Electronic Arts Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen