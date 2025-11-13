Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verbilligt sich am Donnerstagabend
Die Aktie von Electronic Arts gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Electronic Arts-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 201,75 USD ab.
Die Electronic Arts-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 201,75 USD. Die Electronic Arts-Aktie sank bis auf 201,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 201,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 205.389 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.
Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 203,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,99 Prozent. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Mit Abgaben von 42,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,920 USD. Im Vorjahr erhielten Electronic Arts-Aktionäre 0,760 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 210,00 USD je Electronic Arts-Aktie an.
Electronic Arts gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Electronic Arts in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Electronic Arts am 03.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Electronic Arts rechnen Experten am 02.02.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Electronic Arts-Gewinn in Höhe von 8,56 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Electronic Arts Inc.
Analysen zu Electronic Arts Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Electronic Arts Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
