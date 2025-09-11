Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Das Papier von Electronic Arts befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 171,91 USD ab.
Der Electronic Arts-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 171,91 USD. In der Spitze büßte die Electronic Arts-Aktie bis auf 171,35 USD ein. Bei 171,52 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 33.718 Electronic Arts-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 180,90 USD erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,23 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 32,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,760 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,698 USD.
Electronic Arts veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Electronic Arts hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 1,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Electronic Arts dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,26 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
