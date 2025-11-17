DAX23.570 -1,3%Est505.638 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.783 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,23 -0,1%Gold4.062 -0,4%
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts tendiert am Nachmittag seitwärts

Die Aktie von Electronic Arts hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Electronic Arts-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 201,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
172,28 EUR 0,10 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 201,21 USD. Die Electronic Arts-Aktie zog in der Spitze bis auf 201,48 USD an. Das Tagestief markierte die Electronic Arts-Aktie bei 201,14 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 201,42 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 85.632 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Bei 203,75 USD markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,26 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,920 USD, nach 0,760 USD im Jahr 2025. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 210,00 USD.

Electronic Arts ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Electronic Arts in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,56 USD je Electronic Arts-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2019Electronic Arts HoldDeutsche Bank AG
18.12.2017Electronic Arts NeutralBTIG Research
01.02.2017Electronic Arts NeutralMizuho
02.11.2016Electronic Arts NeutralMizuho
DatumRatingAnalyst
03.02.2012Electronic Arts sellDeutsche Bank Securities
06.06.2011Electronic Arts sellJyske Bank Group
14.12.2009Electronic Arts neues KurszielPiper Jaffray & Co.
11.12.2008Electronic Arts DowngradeBarclays Capital
03.11.2006Electronic Arts neues KurszielDeutsche Securities

