Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts zeigt sich am Dienstagabend freundlich

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Electronic Arts-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Electronic Arts zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 201,91 USD. Die Electronic Arts-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 202,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 201,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 380.598 Electronic Arts-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 203,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Electronic Arts-Aktie mit einem Kursplus von 0,91 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.01.2025 Kursverluste bis auf 115,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,920 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Electronic Arts 0,760 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Electronic Arts-Aktie bei 210,00 USD.

Am 28.10.2025 hat Electronic Arts in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD gegenüber 1,11 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,78 Prozent auf 1,85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 2,03 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Electronic Arts möglicherweise am 02.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Electronic Arts ein EPS in Höhe von 8,56 USD in den Büchern stehen haben wird.

