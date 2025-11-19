Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend nahe Vortagesniveau
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 202,00 USD.
Mit einem Wert von 202,00 USD bewegte sich die Electronic Arts-Aktie um 20:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 202,14 USD markierte die Electronic Arts-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Electronic Arts-Aktie bisher bei 201,33 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,33 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 190.130 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 203,75 USD. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Electronic Arts-Aktie damit 0,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,96 Prozent würde die Electronic Arts-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Electronic Arts-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,920 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 210,00 USD für die Electronic Arts-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Electronic Arts am 28.10.2025. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,11 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 1,85 Mrd. USD, gegenüber 2,03 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,78 Prozent präsentiert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht. Electronic Arts dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.02.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Electronic Arts-Aktie in Höhe von 8,59 USD im Jahr 2026 aus.
Analysen zu Electronic Arts Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Electronic Arts Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
