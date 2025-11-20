Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts präsentiert sich am Nachmittag fester

Electronic Arts im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Zuletzt wies die Electronic Arts-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 202,07 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Electronic Arts nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 202,07 USD. Der Kurs der Electronic Arts-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 202,09 USD zu. Bei 201,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.801 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Bei 203,75 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Electronic Arts-Aktie mit einem Kursplus von 0,83 Prozent wieder erreichen. Am 25.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Electronic Arts-Aktie 42,98 Prozent sinken.

Electronic Arts-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,920 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 210,00 USD.

Electronic Arts veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,85 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 8,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Electronic Arts dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.02.2027.

Experten taxieren den Electronic Arts-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,59 USD je Aktie.

