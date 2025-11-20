Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts stabilisiert sich am Abend

DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.224 -1,5%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.080 ±0,0%
So bewegt sich Electronic Arts

20.11.25 20:23 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Electronic Arts. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Electronic Arts-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 201,47 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
174,76 EUR 1,10 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:07 Uhr bei 201,47 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Electronic Arts-Aktie bisher bei 202,23 USD. Im Tief verlor die Electronic Arts-Aktie bis auf 201,43 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 201,65 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 297.455 Electronic Arts-Aktien.

Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 203,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Electronic Arts-Aktie mit einem Kursplus von 1,13 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,22 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,920 USD, nach 0,760 USD im Jahr 2025. Analysten bewerten die Electronic Arts-Aktie im Durchschnitt mit 210,00 USD.

Electronic Arts ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,85 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,03 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 03.02.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Electronic Arts dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Electronic Arts-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,59 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

