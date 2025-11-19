Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Electronic Arts zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Electronic Arts-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 202,02 USD zu. Bei 202,14 USD markierte die Electronic Arts-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 201,33 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.821 Electronic Arts-Aktien.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 203,75 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Electronic Arts-Aktie. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Electronic Arts-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,920 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 210,00 USD.

Am 28.10.2025 hat Electronic Arts in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electronic Arts 1,11 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,85 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.02.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Electronic Arts dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,59 USD je Electronic Arts-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Electronic Arts-Investment von vor 5 Jahren verdient