DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 +2,5%Nas22.454 -1,1%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1579 -0,1%Öl64,12 +0,1%Gold4.068 +0,6%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom! Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom!
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
Aktienkurs aktuell

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts tendiert am Nachmittag fester

18.11.25 16:08 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Electronic Arts zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 201,17 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
171,60 EUR -0,68 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Electronic Arts konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 201,17 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Electronic Arts-Aktie bisher bei 201,22 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 201,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 168.156 Electronic Arts-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 203,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 1,28 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,22 USD am 25.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,920 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 210,00 USD je Electronic Arts-Aktie an.

Am 28.10.2025 hat Electronic Arts die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,85 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Electronic Arts am 03.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.02.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,56 USD je Electronic Arts-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
