Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verteidigt am Montagabend Vortagesniveau

Die Aktie von Electronic Arts zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Die Electronic Arts-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 201,16 USD.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:08 Uhr bei 201,16 USD. Die Electronic Arts-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 201,48 USD. In der Spitze büßte die Electronic Arts-Aktie bis auf 201,04 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 201,42 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 372.077 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 203,75 USD. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 1,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 25.01.2025 Kursverluste bis auf 115,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Electronic Arts-Aktie 74,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,760 USD an Electronic Arts-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,920 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 210,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Electronic Arts am 28.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 1,11 USD im Vorjahresvergleich. Electronic Arts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,85 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 03.02.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 02.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Electronic Arts.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Electronic Arts ein EPS in Höhe von 8,56 USD in den Büchern stehen haben wird.
