Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verzeichnet am Abend Verluste

Fokus auf Aktienkurs

26.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 172,03 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
147,88 EUR 1,34 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Electronic Arts gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 172,03 USD abwärts. In der Spitze fiel die Electronic Arts-Aktie bis auf 171,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 172,03 USD. Der Tagesumsatz der Electronic Arts-Aktie belief sich zuletzt auf 187.769 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 180,90 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Electronic Arts-Aktie somit 4,90 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Mit einem Kursverlust von 33,02 Prozent würde die Electronic Arts-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,640 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Electronic Arts 0,760 USD aus.

Electronic Arts ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 1,04 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Electronic Arts 1,67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Electronic Arts veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Electronic Arts.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Electronic Arts Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen