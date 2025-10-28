DAX24.325 +0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.709 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.962 -0,7%
Blick auf Electronic Arts-Kurs

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Dienstagnachmittag nahe Vortagesniveau

28.10.25 16:08 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Dienstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Electronic Arts-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 200,63 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
172,46 EUR 0,38 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Electronic Arts-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 200,63 USD. Die Electronic Arts-Aktie legte bis auf 200,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Electronic Arts-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 200,52 USD ab. Bei 200,61 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 104.520 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 203,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 1,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,22 USD am 25.01.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Electronic Arts-Aktie 42,57 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,617 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 210,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Electronic Arts am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Electronic Arts 1,67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.02.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Electronic Arts-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

