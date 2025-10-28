DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.951 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nordex A0D655 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie
Microsoft-Aktie gefragt: Inzwischen 27-Prozent-Anteil an ChatGPT-Macher OpenAI Microsoft-Aktie gefragt: Inzwischen 27-Prozent-Anteil an ChatGPT-Macher OpenAI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Kursentwicklung

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verteidigt am Abend Tendenz

28.10.25 20:23 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verteidigt am Abend Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von Electronic Arts. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Electronic Arts-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 200,44 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
172,46 EUR 0,38 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Electronic Arts-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 200,44 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,67 USD. Bei 200,40 USD markierte die Electronic Arts-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 200,61 USD. Zuletzt wechselten 299.794 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 203,75 USD. Derzeit notiert die Electronic Arts-Aktie damit 1,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Electronic Arts-Aktie mit einem Verlust von 42,52 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,760 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,617 USD je Electronic Arts-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Electronic Arts-Aktie bei 210,00 USD.

Electronic Arts veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 1,04 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Electronic Arts wird am 03.02.2026 gerechnet. Electronic Arts dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,36 USD je Electronic Arts-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen?

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Electronic Arts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Electronic Arts

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Electronic Arts

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2019Electronic Arts HoldDeutsche Bank AG
18.12.2017Electronic Arts NeutralBTIG Research
01.02.2017Electronic Arts NeutralMizuho
02.11.2016Electronic Arts NeutralMizuho
DatumRatingAnalyst
03.02.2012Electronic Arts sellDeutsche Bank Securities
06.06.2011Electronic Arts sellJyske Bank Group
14.12.2009Electronic Arts neues KurszielPiper Jaffray & Co.
11.12.2008Electronic Arts DowngradeBarclays Capital
03.11.2006Electronic Arts neues KurszielDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Electronic Arts Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen