Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verteidigt am Abend Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von Electronic Arts. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Electronic Arts-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 200,44 USD.

Die Electronic Arts-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 200,44 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,67 USD. Bei 200,40 USD markierte die Electronic Arts-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 200,61 USD. Zuletzt wechselten 299.794 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 203,75 USD. Derzeit notiert die Electronic Arts-Aktie damit 1,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Electronic Arts-Aktie mit einem Verlust von 42,52 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,760 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,617 USD je Electronic Arts-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Electronic Arts-Aktie bei 210,00 USD.

Electronic Arts veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 1,04 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Electronic Arts wird am 03.02.2026 gerechnet. Electronic Arts dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,36 USD je Electronic Arts-Aktie.

