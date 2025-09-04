Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly wird am Nachmittag ausgebremst

So bewegt sich Eli Lilly

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 728,50 USD.

Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 728,50 USD. Zwischenzeitlich weitete die Eli Lilly-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 728,37 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 742,88 USD. Bisher wurden via New York 89.626 Eli Lilly-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 941,83 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,28 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2025 Kursverluste bis auf 624,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,34 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 5,20 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Am 07.08.2025 äußerte sich Eli Lilly zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eli Lilly noch ein Gewinn pro Aktie von 3,28 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,56 Mrd. USD – ein Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 22,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

