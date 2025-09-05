Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly schiebt sich am Abend vor

Eli Lilly im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Eli Lilly. Das Papier von Eli Lilly konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 738,49 USD.

Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 20:07 Uhr 1,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 738,49 USD. Bei 729,71 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Eli Lilly-Aktien beläuft sich auf 264.062 Stück.

Am 14.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 941,56 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,50 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2025 auf bis zu 624,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 18,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,87 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 994,00 USD.

Eli Lilly veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,28 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,30 Mrd. USD in den Büchern standen.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2027 36,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

