Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 738,01 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 738,01 USD zeigte sich die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 739,19 USD zu. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 733,87 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 733,87 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 53.131 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Bei 941,56 USD markierte der Titel am 14.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 21,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD ab. Abschläge von 15,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,87 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie.

Eli Lilly ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,29 USD, nach 3,28 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,30 Mrd. USD in den Büchern standen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,83 USD je Eli Lilly-Aktie.

