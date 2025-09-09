DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.440 -0,6%Nas21.847 -0,2%Bitcoin97.052 +1,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,60 +1,6%Gold3.644 +0,5%
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly verbilligt sich am Mittwochabend

10.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 745,99 USD.

Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung um 19:57 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 745,99 USD. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 743,00 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 748,09 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 192.619 Stück gehandelt.

Am 14.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 941,56 USD. Gewinne von 26,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 624,00 USD am 09.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 16,35 Prozent Luft nach unten.

Eli Lilly-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,87 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 994,00 USD aus.

Eli Lilly gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,56 Mrd. USD im Vergleich zu 11,30 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 22,83 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren verdient

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
Analysen zu Eli Lilly

