Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
So entwickelt sich Eli Lilly

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

11.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Eli Lilly zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 980,32 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
850,00 EUR 10,60 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Eli Lilly zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 980,32 USD. Bei 980,32 USD erreichte die Eli Lilly-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 966,55 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103.262 Eli Lilly-Aktien.

Bei 981,62 USD markierte der Titel am 10.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 0,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2025 auf bis zu 624,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,35 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,92 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 5,20 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Eli Lilly-Aktie im Durchschnitt mit 994,00 USD.

Eli Lilly ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 17,60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 53,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 23,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

