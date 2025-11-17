DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.041 -1,0%
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend nahe Vortagesniveau

17.11.25 20:23 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend nahe Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von Eli Lilly. Im New York-Handel kam die Eli Lilly-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 1.025,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
882,00 EUR -6,30 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Zum Vortag unverändert notierte die Eli Lilly-Aktie um 20:08 Uhr im New York-Handel bei 1.025,13 USD. Die Eli Lilly-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.032,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Eli Lilly-Aktie bis auf 998,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 999,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 270.489 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 14.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.033,32 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 0,80 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,92 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 30.10.2025. Das EPS wurde auf 6,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 1,07 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,60 Mrd. USD – ein Plus von 53,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 23,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr verdient

Aktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera im Fokus: Pfizer gewinnt Deal um Adipositas-Spezialisten

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

