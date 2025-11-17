Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend nahe Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von Eli Lilly. Im New York-Handel kam die Eli Lilly-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 1.025,13 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Eli Lilly-Aktie um 20:08 Uhr im New York-Handel bei 1.025,13 USD. Die Eli Lilly-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.032,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Eli Lilly-Aktie bis auf 998,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 999,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 270.489 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 14.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.033,32 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 0,80 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,92 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 30.10.2025. Das EPS wurde auf 6,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 1,07 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,60 Mrd. USD – ein Plus von 53,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 23,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

