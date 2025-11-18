DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 +2,5%Nas22.454 -1,1%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1579 -0,1%Öl64,12 +0,1%Gold4.068 +0,6%
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly präsentiert sich am Nachmittag stärker

18.11.25 16:08 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Eli Lilly-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 1.024,85 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
892,10 EUR 10,10 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Eli Lilly-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 1.024,85 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 1.033,88 USD. Bei 1.018,24 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.855 Eli Lilly-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.033,88 USD. Dieser Kurs wurde am 18.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 0,88 Prozent Luft nach oben. Am 09.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 624,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 39,11 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,92 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 994,00 USD.

Eli Lilly gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,60 Mrd. USD im Vergleich zu 11,44 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Eli Lilly-Aktie in Höhe von 23,60 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
