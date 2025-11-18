Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Dienstagabend freundlich
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 1.035,02 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 1.035,02 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1.040,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.018,24 USD. Zuletzt wurden via New York 247.683 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 1.040,50 USD. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 0,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 624,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 65,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,92 USD, nach 5,20 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 994,00 USD an.
Am 30.10.2025 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 17,60 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 11,44 Mrd. USD umgesetzt.
Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2025 23,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr verdient
Aktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera im Fokus: Pfizer gewinnt Deal um Adipositas-Spezialisten
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com
Nachrichten zu Eli Lilly
Analysen zu Eli Lilly
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|08.06.2018
|Eli Lilly and Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.2017
|Eli Lilly and Hold
|Argus Research Company
|20.03.2017
|Eli Lilly and Neutral
|UBS AG
|22.07.2015
|Eli Lilly and Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.2015
|Eli Lilly and Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.04.2017
|Eli Lilly and Underperform
|BMO Capital Markets
|15.10.2012
|Eli Lilly and underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.2010
|Eli Lilly Ersteinschätzung
|Soleil Securities Group, Inc.
|14.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen