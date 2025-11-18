Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Dienstagabend freundlich

Eli Lilly im Blick

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 1.035,02 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 1.035,02 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1.040,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.018,24 USD. Zuletzt wurden via New York 247.683 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 1.040,50 USD. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 0,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 624,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 65,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,92 USD, nach 5,20 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 994,00 USD an.

Am 30.10.2025 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 17,60 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 11,44 Mrd. USD umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2025 23,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

