Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht Douglas-Position
Douglas gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.
Werte in diesem Artikel
Am 26.09.2025 wurden bei Douglas Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Meldung des Deals ging am 01.09.2025 ein. Lobelia Lux S.à r.l., in enger Beziehung, kaufte am 26.09.2025 Douglas-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 20.008 Aktien zum Preis von jeweils 12,42 EUR den Besitzer. Kaum Ausschläge verzeichnete die Douglas-Aktie im -Handel und tendierte zu guter Letzt bei .
Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Douglas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 12,38 EUR. Die Anzahl der gehandelten Douglas-Aktien belief sich an jenem Tag auf 180 Stück. Douglas erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,31 Mrd. Euro. Derzeit sind 107.692.312 Aktien handelbar.
Bereits am 27.08.2025 wurde eine Insidertrade von Lobelia Lux S.à r.l. ausgemacht. Bei einem Kurs von 12,29 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 13.146 Douglas-Aktien auf.
