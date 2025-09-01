DAX23.781 -1,1%ESt505.332 -0,7%Top 10 Crypto15,52 +1,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.650 +1,6%Euro1,1650 -0,5%Öl68,78 +0,9%Gold3.476 ±-0,0%
Insidertrade

Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht Douglas-Position

02.09.25 10:01 Uhr

Douglas gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
11,94 EUR -0,44 EUR -3,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 26.09.2025 wurden bei Douglas Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Meldung des Deals ging am 01.09.2025 ein. Lobelia Lux S.à r.l., in enger Beziehung, kaufte am 26.09.2025 Douglas-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 20.008 Aktien zum Preis von jeweils 12,42 EUR den Besitzer. Kaum Ausschläge verzeichnete die Douglas-Aktie im -Handel und tendierte zu guter Letzt bei .

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Douglas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 12,38 EUR. Die Anzahl der gehandelten Douglas-Aktien belief sich an jenem Tag auf 180 Stück. Douglas erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,31 Mrd. Euro. Derzeit sind 107.692.312 Aktien handelbar.

Bereits am 27.08.2025 wurde eine Insidertrade von Lobelia Lux S.à r.l. ausgemacht. Bei einem Kurs von 12,29 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 13.146 Douglas-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Douglas AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Douglas NeutralUBS AG
14.08.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Douglas BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
15.05.2025Douglas NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Douglas BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
15.05.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
15.05.2025Douglas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Douglas NeutralUBS AG
15.05.2025Douglas NeutralUBS AG
26.03.2025Douglas NeutralUBS AG
23.01.2013DOUGLAS haltenequinet AG
14.12.2012DOUGLAS haltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
29.01.2013DOUGLAS verkaufenIndependent Research GmbH
05.12.2012DOUGLAS verkaufenFrankfurter Tagesdienst
04.12.2012DOUGLAS verkaufenNational-Bank AG
19.11.2012DOUGLAS reduceCommerzbank Corp. & Markets
16.10.2012DOUGLAS underperformCheuvreux SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Douglas AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
