Uber-, AmEx-Aktie & Co.: Auf diese Titel setzt Morgan Stanley in der Berichtssaison

• Morgan Stanley misst Uber, American Express & Co. erhebliches Potenzial bei• Andere Wall Street-Analysten skeptisch gegenüber Favoriten-Aktien der US-Bank• Bei Annäherung der gegensätzlichen Meinungen Aktien-Rally möglich

Morgan Stanley optimistisch

In den USA ist die Bilanzsaison eröffnet. Während der Konsens der Wall Street-Analysten einigen Aktien sehr wenig Potenzial beimisst, zeigt sich die US-Großbank Morgan Stanley deutlich optimistischer.

Generell sei die Prognose für die zweite Jahreshälfte 2019 zu optimistisch, weshalb die Unternehmen die Erwartungen am Markt für den Rest des Jahres schon bald abschwächen dürften, glauben die Experten der US-Bank. Dennoch gebe es einige Lichtblicke, darunter Uber, American Express oder auch PG&E. "Für jede dieser Aktien hat unser Analyst eine Ansicht, die von der Wall Street abweicht, und erwartet ein kurzfristiges Ereignis, das die Aktie treibt, wenn sich die Ansicht des Marktes näher an unsere rückt", zitiert CNBC eine Notiz der Morgan Stanley-Analysten an Kunden. Sollten sich also die Ansichten der übrigen Wall Street-Analysten jenen der US-Bank annähern, sei innerhalb der kommenden zwei Monate sogar eine Rally möglich, gibt CNBC die Einschätzung Morgan Stanleys wider.

Favoriten-Aktien der US-Bank

Potenzial sieht Morgan Stanley beispielsweise bei der American Express-Aktie - durch die nachlassende Stärke des US-Dollar, den "Vermögenseffekt bei Ausgaben der AmEx-Kartenmitglieder", niedrige Zinssätze sowie ein starkes Umsatzwachstum im Einzelhandel. In der vergangenen Woche hatte das New Yorker Finanzdienstleistungsunternehmen seine Zahlen vorgelegt: Während der Umsatz etwas hinter den Erwartungen blieb, konnte AmEx deutlich mehr Gewinn und Einnahmen verbuchen.

Neben AmEx könnte auch PG&E für eine Rally sorgen. Nachdem der Energieversorger aufgrund verheerender Waldbrände in Kalifornien und damit verbundenen Schadensersatzzahlungen in Milliarden-Höhe Anfang des Jahres Insolvenz anmelden musste, erwartet Morgan Stanley, dass die Richter zeitnah zu Gunsten von PG&E entscheiden dürften. Sollte die Pacific Gas and Electric Company das exklusive Recht für die Vorbereitung des Konkursplans erhalten, würde dies den auf dem Kurs lastenden Aktienüberhang bei PG&E beseitigen, glaubt Morgan Stanley.

Einen weiteren Lichtblick stelle Gilead Sciences dar. Das Franchising im HIV-Bereich dürfte dazu beitragen, dass das Biotech-Unternehmen seinen Umsatz im zweiten Quartal steigern und dadurch die Aktie antreiben kann, glaubt Morgan Stanley.

Auch Uber gegenüber ist Morgan Stanley bullish eingestellt. Während viele Investoren besorgt bezüglich der Rentabilität und "Wachstumsbeständigkeit" des Fahrdienstvermittlers seien, schätzt die US-Großbank das Potenzial der Uber-Aktie optimistisch ein. Sie erwartet eine "relativ stabile Wettbewerbslandschaft in den USA und im Ausland" und deutliches Wachstumspotenzial, heißt es bei CNBC. Zudem sei die Fähigkeit, die kurzfristigen Ride-Hailing-Buchungen, also die Anforderungen eines Fahrdienstes, zu übertreffen, "der Schlüssel, um die Stimmung und das Interesse der Investoren zu verändern".





Ob Morgan Stanley mit seiner Einschätzung entgegen des Wall Street-Konsens Recht behält, bleibt nun abzuwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gordon Bell / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com