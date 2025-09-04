DAX23.819 +0,2%ESt505.358 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,70 -0,3%Gold3.549 +0,1%
EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 14,91 EUR ab.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 14,91 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 14,90 EUR. Bei 14,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.865 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 11,04 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 42,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,571 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,52 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,34 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je Aktie aus.

