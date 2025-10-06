DAX24.382 ±0,0%Est505.619 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1675 -0,4%Öl65,58 +1,9%Gold3.940 +1,4%
Blick auf EON SE-Kurs

EON SE Aktie News: EON SE verteidigt Stellung am Montagvormittag

06.10.25 09:27 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE verteidigt Stellung am Montagvormittag

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 16,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
16,11 EUR -0,02 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 16,08 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,16 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 16,08 EUR. Bei 16,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.429 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 2,92 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,571 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,550 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,52 EUR.

EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
29.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
08.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
