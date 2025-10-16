DAX24.227 +0,2%Est505.629 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
EON SE im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit Verlusten

16.10.25 12:04 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 16,16 EUR.

E.ON SE
16,13 EUR -0,07 EUR -0,43%
Um 11:48 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 16,16 EUR. Bei 16,14 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 493.726 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 2,45 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 35,41 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,571 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,550 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,52 EUR je EON SE-Aktie an.

EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Am 18.11.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

