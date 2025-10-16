EON SE Aktie News: EON SE kommt am Donnerstagnachmittag kaum vom Fleck

EON SE im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 16,27 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 16,27 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 16,34 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 16,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,30 EUR. Bisher wurden heute 941.150 EON SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,55 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,84 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 16,52 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 16,34 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 18.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,14 EUR im Jahr 2025 aus.

