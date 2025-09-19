EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von EON SE. Bei der EON SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 15,57 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 15,57 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 15,54 EUR. Bei 15,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 336.639 EON SE-Aktien.

Am 05.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,571 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 16,52 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,14 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

