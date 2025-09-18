EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag auf grünem Terrain

EON SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die EON SE-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 15,51 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 15,57 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,43 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 71.825 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 6,31 Prozent niedriger. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,70 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,52 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 13.08.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umsetzen können.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. EON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

