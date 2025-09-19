EON SE Aktie News: EON SE am Montagvormittag nahezu unbewegt

EON SE im Blick

Die Aktie von EON SE zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 15,54 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 15,54 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die EON SE-Aktie legte bis auf 15,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 15,54 EUR ein. Bei 15,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 37.417 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,50 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 32,85 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,52 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,88 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

