DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.511 ±0,0%Euro1,1744 ±-0,0%Öl66,66 -1,3%Gold3.685 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212 SAP 716460 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Leseliste: Bücher über Warren Buffett, die für Investoren interessant sind Leseliste: Bücher über Warren Buffett, die für Investoren interessant sind
KW 38: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 38: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Castor-Transporte: Zwischenlager Ahaus sieht sich gut vorbereitet

21.09.25 15:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,59 EUR 0,16 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
35,75 EUR 0,47 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AHAUS (dpa-AFX) - Das Zwischenlager Ahaus ist nach eigenen Angaben gut vorbereitet auf die bevorstehende Annahme der 152 Castor-Behälter mit Atommüll aus Jülich. "Die Abläufe haben wir bereits mit einem leeren Behälter erfolgreich geprobt", sagte der Sprecher des Zwischenlagers Ahaus, David Knollmann, der Deutschen Presse-Agentur.

Wer­bung

Wann der erste Transport erfolgen wird, sei noch unklar. "Wir kennen noch keinen Termin", so Knollmann weiter. Betreiberin des Zwischenlagers Ahaus ist die bundeseigene BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung, die in Deutschland an insgesamt 17 Standorten Zwischenlager betreibt.

152 Behälter sollen nach Ahaus gebracht werden

Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) mit Sitz in Berlin hatte die umstrittenen Transporte vom rheinischen Jülich ins Zwischenlager Ahaus im Münsterland Ende August genehmigt. Der in Spezialbehältern verpackte hochradioaktive Müll soll über Straßen in das rund 170 Kilometer entfernte Zwischenlager gebracht werden.

Die Umweltschutzorganisation BUND stellte gegen die Transportgenehmigung einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Berlin. Sie begründete dies mit einem "erheblichen Risiko für Mensch und Umwelt", das von den Transporten ausgehe.

Wer­bung

Immer gleiches Vorgehen bei Einlagerung im Lager

Die BGZ übernimmt laut Knollmann die Verantwortung für die Behälter, wenn sie die Eingangsschleuse zum Zwischenlager erreicht haben. Der Vorgang der Einlagerung sei dann immer gleich: Sind die Castoren auf dem Gelände, werden zunächst die äußeren Strahlungswerte überprüft. Anschließend entfernen die BGZ-Mitarbeiter eine Transport-Schutzhülle, die sogenannte Sicherungseinhausung. Darin befindet sich ein Transportgestell, in dem der eigentliche Behälter liegt, gelagert auf zwei speziellen Stoßdämpfern.

Ein Kran richtet dann den Behälter auf, damit im oberen von zwei Deckeln ein Sensor installiert werden kann, der die Dichtheit des Behälters rund um die Uhr überwachen soll. Erst dann wird der Behälter an seinen Standort in einer großen Lagerhalle gebracht, wo er noch verkabelt und an das Behälterüberwachungssystem angeschlossen wird. Das ganze Prozedere dauert nach Angaben des Sprechers mehrere Stunden.

Im Brennelemente-Zwischenlager Ahaus liegen bereits 329 Behälter mit hochradioaktiven Atomabfällen. 305 davon, Typ "Castor THTR/AVR", enthalten die tennisballgroßen, kugelförmigen Brennelemente aus dem Thorium-Hochtemperaturreaktor (THTR) Hamm-Uentrop. Die Jülicher Brennelemente werden ebenfalls in Castoren dieses Typs gelagert. "Wir kennen die Behälter", sagte Knollmann.

Wer­bung

Juristische Schritte

Die Entscheidung über den Eilantrag des BUND gegen die Transportgenehmigung am Verwaltungsgericht Berlin steht noch aus. Die Stadt Ahaus teilte am Freitag mit, dass sie gegen die genehmigten Transporte, wie am 25. August angekündigt, nicht juristisch vorgehen werde. Laut Mitteilung habe eine Prüfung jetzt ergeben, dass die Rechte der Stadt im westlichen Münsterland durch die genehmigten Transporte nicht verletzt würden./tob/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen