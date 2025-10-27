EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 16,16 EUR zu.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 16,16 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 16,16 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 265.267 EON SE-Aktien.

Bei 16,55 EUR markierte der Titel am 05.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,45 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,41 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,571 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,52 EUR aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 16,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 10 Jahren verdient

E.ON-Aktie schwächelt: Erstmals australischen Finanzmarkt angezapft