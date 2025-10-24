DAX24.213 ±0,0%Est505.666 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl65,94 ±-0,0%Gold4.061 -1,6%
EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittag tiefer

24.10.25 12:04 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittag tiefer

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 15,84 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 15,84 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 15,79 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,97 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 571.944 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,52 Prozent wieder erreichen. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,10 Prozent.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,571 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,52 EUR.

EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,88 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,34 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.11.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

