EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 15,96 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 15,96 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 15,79 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,97 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.474.167 EON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2025 erreicht. Gewinne von 3,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 34,62 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 16,52 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. EON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

