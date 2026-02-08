DAX24.833 +0,5%Est506.018 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 -0,8%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.160 -2,5%Euro1,1903 +0,7%Öl68,00 -0,2%Gold5.006 +0,9%
EQS-Adhoc: Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr (H1) des Geschäftsjahres 2025/2026

09.02.26 14:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,26 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr (H1) des Geschäftsjahres 2025/2026

09.02.2026 / 14:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Borussia Dortmund steigerte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 (01. Juli 2025 – 31. Dezember 2025) das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) um EUR 14,4 Mio. auf EUR 23,2 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 8,8 Mio.). Dies ist im Wesentlichen auf einen Anstieg des Ergebnisses aus Transfergeschäften im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um EUR 32,7 Mio. auf EUR 54,9 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 22,2 Mio.) zurückzuführen. Die Konzernumsatzerlöse konnten um EUR 1,9 Mio. auf EUR 246,4 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 244,5 Mio.) leicht gesteigert werden.

Das Konzernergebnis betrug im abgelaufenen Halbjahr EUR 18,7 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 7,7 Mio.) und erhöhte sich somit um EUR 11,0 Mio. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) konnte um EUR 14,4 Mio. auf EUR 23,2 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 8,8 Mio.) und das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um EUR 23,0 Mio. auf EUR 81,7 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 58,7 Mio.) gesteigert werden.

Die Konzernumsatzerlöse betrugen EUR 246,4 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 244,5 Mio.). Diese betreffen mit EUR 24,6 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 25,4 Mio.) den Spielbetrieb, EUR 75,7 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 73,0 Mio.) die Werbung, EUR 104,6 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 98,2 Mio.) die TV-Vermarktung, EUR 20,6 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 23,1 Mio.) das Merchandising sowie mit EUR 20,9 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 24,8 Mio.) Conference, Catering, Sonstige.

Borussia Dortmund erwirtschaftete im abgelaufenen Halbjahr eine Bruttokonzerngesamtleistung (Konzernumsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) in Höhe von EUR 316,5 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 281,9 Mio.) – eine Steigerung um EUR 34,6 Mio.

Das Ergebnis aus Transfergeschäften, das sich aus den realisierten Brutto-Transferentgelten abzüglich der Restbuchwerte und sonstigen Ausbuchungen sowie entstandener Transferkosten zusammensetzt, belief sich auf EUR 54,9 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 22,2 Mio.) und konnte somit um EUR 32,7 Mio. gesteigert werden.

Die Personalaufwendungen im Konzern erhöhten sich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres von EUR 118,1 Mio. um EUR 11,2 Mio. auf EUR 129,3 Mio. Die Abschreibungen im Konzern stiegen von EUR 49,6 Mio. um EUR 8,1 Mio. auf EUR 57,7 Mio. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Konzerns haben sich im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr von EUR 80,5 Mio. um EUR 1,7 Mio. auf EUR 78,8 Mio. reduziert.

Das Konzernfinanzergebnis verringerte sich von EUR -0,3 Mio. um EUR 0,4 Mio. auf EUR -0,7 Mio.

Die Steuern aus Einkommen und Ertrag beliefen sich auf EUR -4,6 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR -1,1 Mio.).

Bei vorstehenden Angaben handelt es sich um nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Kennzahlen des Konzernhalbjahresabschlusses von Borussia Dortmund.

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht H1 2025/2026 steht ab dem 13. Februar 2026 unter www.aktie.bvb.de, Rubrik Publikationen zum Download bereit.

Dortmund, den 09. Februar 2026

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH



Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations


Ende der Insiderinformation

09.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 231 – 9020-2745
Fax: + 49 (0) 231 – 9020-852746
E-Mail: aktie@bvb.de
Internet: https://aktie.bvb.de/
ISIN: DE0005493092
WKN: 549309
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2273456

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2273456  09.02.2026 CET/CEST

