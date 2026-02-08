EQS-Adhoc: Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr (H1) des Geschäftsjahres 2025/2026
Werte in diesem Artikel
|
EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
Werbung
Werbung
Borussia Dortmund steigerte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 (01. Juli 2025 – 31. Dezember 2025) das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) um EUR 14,4 Mio. auf EUR 23,2 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 8,8 Mio.). Dies ist im Wesentlichen auf einen Anstieg des Ergebnisses aus Transfergeschäften im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um EUR 32,7 Mio. auf EUR 54,9 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 22,2 Mio.) zurückzuführen. Die Konzernumsatzerlöse konnten um EUR 1,9 Mio. auf EUR 246,4 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 244,5 Mio.) leicht gesteigert werden.
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
Ende der Insiderinformation
09.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Werbung
Werbung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-Mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2273456
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2273456 09.02.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent