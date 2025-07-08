DAX24.479 +0,7%Est505.921 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,71 -3,0%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.106 -2,2%Euro1,1908 -0,5%Öl69,92 -1,3%Gold5.040 -6,3%
EQS-Adhoc: Klassik Radio AG: übertrifft deutlich die Ergebnisprognose 2025 - 22 % EBITDA-Steigerung, 11 % Umsatzplus

30.01.26 10:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Klassik Radio AG
3,32 EUR 0,16 EUR 5,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Klassik Radio AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Klassik Radio AG: übertrifft deutlich die Ergebnisprognose 2025 - 22 % EBITDA-Steigerung, 11 % Umsatzplus

30.01.2026 / 10:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Augsburg, 30. Januar 2026 - Trotz herausfordernder Marktbedingungen verzeichnet die Klassik Radio AG im Geschäftsjahr 2025 ein zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Ergebnis.

Der Vorstand erwartet nach vorläufigen Zahlen ein um 22 % deutlich steigendes EBITDA von ca. 2,35 Millionen Euro (Vorjahr 1,93 Mio. Euro). Der Konzernumsatz steigt um 11 % auf etwa
21,5 Millionen Euro (Vorjahr 19,4 Mio. Euro). 

Damit wächst die Klassik Radio AG gegen den allgemeinen Radiomarkt und inmitten einer wirtschaftlich angespannten Lage profitabel weiter. Wachstumstreiber sind die Sender Klassik Radio,
Beats Radio, Klassik Radio Plus sowie das starke Live-Event-Geschäft.

Die Zahlen nach HGB sind vorläufig und ungeprüft. Der testierte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 wird Ende Juni 2026 veröffentlicht.

 

Kontakt: 

Klassik Radio AG 

Brigitte Spörl 

Head of Finance

Wer­bung

Fuggerstrasse 12

86150 Augsburg

+49 (0) 821 5070-0 

ir@klassikradio.de 
www.klassikradio.de 

 



Ende der Insiderinformation

30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Klassik Radio AG
Fuggerstraße 12
86150 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)821 5070-0
Fax: +49 (0)821 5070-505
E-Mail: ir@klassikradio.de
Internet: https://www.klassikradio.de/investor-relations/
ISIN: DE0007857476
WKN: 785747
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2268796

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Wer­bung

2268796  30.01.2026 CET/CEST

