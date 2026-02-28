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EQS-Adhoc: Prognose für das Geschäftsjahr 2026

19.03.26 22:48 Uhr
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EQS-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Prognose für das Geschäftsjahr 2026

19.03.2026 / 22:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Meldung

Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Cuxhaven, 19. März 2026 – Die PNE AG erwartet auf Grundlage der aktuellen, heute verabschiedeten Planung für das Geschäftsjahr 2026 ein um Sondereffekte bereinigtes Konzern-EBITDA (EBITDA normalized) zwischen 110 Mio. Euro und 140 Mio. Euro. Damit liegt die Prognose zum Konzern-EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 oberhalb des Mittelwerts der aktuellen Analystenschätzungen (sog. Konsensus). Hintergrund dieser Einschätzung ist insbesondere eine jüngst durchgeführte, umfassende Betrachtung relevanter Projekte hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Als führende finanzielle Erfolgsgröße für die Unternehmensprognose dient ab dem Geschäftsjahr 2026 das EBITDA normalized. Das EBITDA normalized wird bereinigt um einmalige, nicht operative Ergebniseffekte, die nicht der (betriebs-) gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der PNE-Gruppe zuzuordnen sind (Sondereffekte). Für 2026 wird für diese Sondereffekte eine Größenordnung von etwa 20 Mio. EUR erwartet.

Die PNE AG sieht aufgrund des Ausmaßes der für ihre Geschäftstätigkeit relevanten politischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Unsicherheiten derzeit davon ab, Prognosen oder Ziele für künftige Geschäftsjahre zu veröffentlichen. Soweit bereits mittelfristige Ziele kommunziert wurden oder Markterwartungen für nachfolgende Geschäftsjahre bestehen, werden diese weder bestätigt noch korrigiert. Die Gesellschaft wird zu gegebener Zeit eine Prognose für 2027 veröffentlichen.

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Kontakt:
PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG
Head of Investor Relations
Christopher Rodler
Tel: +49 40 879 33 – 114
E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com


Ende der Insiderinformation

19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PNE AG
Peter-Henlein-Straße 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon: 04721 / 718 - 06
Fax: 04721 / 718 - 200
E-Mail: info@pnegroup.com
Internet: https://www.pnegroup.com
ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3
WKN: A0JBPG, A30VJW
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2294856

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2294856  19.03.2026 CET/CEST

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04.02.2026PNE BuyWarburg Research
03.02.2026PNE KaufenSMC Research
16.01.2026PNE KaufenSMC Research
15.01.2026PNE KaufenFirst Berlin Equity Research GmbH
14.01.2026PNE BuyWarburg Research
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14.01.2026PNE BuyWarburg Research
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13.05.2025PNE HaltenSMC Research
19.08.2024PNE HaltenSMC Research
11.05.2023PNE HaltenSMC Research
31.03.2023PNE HaltenSMC Research
16.02.2023PNE HaltenSMC Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2022PNE VerkaufenFirst Berlin Equity Research GmbH
11.08.2022PNE VerkaufenFirst Berlin Equity Research GmbH
11.08.2022PNE ReduceBaader Bank
03.08.2022PNE ReduceBaader Bank
12.05.2022PNE VerkaufenFirst Berlin Equity Research GmbH

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