NYSE-Wert Nike-Aktie nachbörslich schwach: Nike enttäuscht Gewinnerwartungen

adidas-Aktie setzt sich an DAX-Spitze - Bernstein-Studie treibt an

Nike Q4 Earnings Highlights: Revenue Beat, EPS Miss, China Sales, Inventory Update And More

Nike shows sales strength; profit falls just short of estimates

Heute im Fokus

Virgin Galactic mit erstem kommerziellem Flug ins All. Vodafone startet für einige Kunden 5G-Telefonie. Nike enttäuscht Gewinnerwartungen. VW will in Nordamerika auch Teslas Ladenetz für E-Autos. BVB will Mexikaner Álvarez von Ajax scheinbar nicht verpflichten.